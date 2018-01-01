У центрі Києва відгамселили «Путіна» (відео)

Активісти били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на Майдані

На Майдані Незалежності пройшла акція до Дня Соборності України «Стоп Путін – стоп війна». [READ_MORE] Це частина флешмобу, до якого долучилися українці з понад 40 країн, повідомляють ЗМІ. [GALLERY_BLOCK] Так, у Києві зібралися кілька десятків людей, які били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на



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Активісти били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на Майдані

На Майдані Незалежності пройшла акція до Дня Соборності України «Стоп Путін – стоп війна».

Це частина флешмобу, до якого долучилися українці з понад 40 країн, повідомляють ЗМІ.

Так, у Києві зібралися кілька десятків людей, які били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на Майдані.

Раніше повідомлялося, що у Києві активісти з’єднали береги Дніпра «живим ланцюгом Соборності».

Нагадаємо, що в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.