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    У центрі Києва відгамселили «Путіна» (відео)

    Активісти били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на Майдані
    На Майдані Незалежності пройшла акція до Дня Соборності України «Стоп Путін – стоп війна». [READ_MORE] Це частина флешмобу, до якого долучилися українці з понад 40 країн, повідомляють ЗМІ.  [GALLERY_BLOCK] Так, у Києві зібралися кілька десятків людей, які били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на
    • Сьогодні, 18:02
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    Активісти били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на Майдані

    На Майдані Незалежності пройшла акція до Дня Соборності України «Стоп Путін – стоп війна».

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    Це частина флешмобу, до якого долучилися українці з понад 40 країн, повідомляють ЗМІ. 

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    У центрі Києва відгамселили «Путіна» (відео)
    У центрі Києва відгамселили «Путіна» (відео)

    Так, у Києві зібралися кілька десятків людей, які били пенальті манекену у вигляді Путіна, який стояв на Майдані.

    Раніше повідомлялося, що у Києві активісти з’єднали береги Дніпра «живим ланцюгом Соборності».

    Нагадаємо, що в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.

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