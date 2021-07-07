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    У Києві сталась стрілянина, двоє поранених (фото, відео)

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    На місці працюють спецпризначенці та слідчо-оперативна група - У Києві сталась стрілянина, двоє поранених (фото, відео)
    На місці працюють спецпризначенці та слідчо-оперативна група
    Фото: Нацполіція

    У столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського та цивільну людину

    У середу, 7 липня, на проспекті Голосіївському в Києві сталася стрілянина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

    Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.

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    У Києві сталась стрілянина, двоє поранених (фото, відео)
    У Києві сталась стрілянина, двоє поранених (фото, відео)

    «Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці», - зазначив Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

    Окрім того, за адресою працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Андрій Крищенко стрілянина
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    У Києві сталась стрілянина, двоє поранених (фото, відео)