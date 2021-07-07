У Києві сталась стрілянина, двоє поранених (фото, відео)

На місці працюють спецпризначенці та слідчо-оперативна група

У столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського та цивільну людину

У середу, 7 липня, на проспекті Голосіївському в Києві сталася стрілянина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.

«Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці», - зазначив Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

Окрім того, за адресою працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.