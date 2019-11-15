Поліція розшукала двох неповнолітніх, які зникли тиждень тому у Києві



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Хлопець вже не один раз тікав із дому Фото: Нацполіція

Втікачі ховалися на горищах багатоповерхівок, до яких є вільний доступ

До Голосіївського управління поліції тиждень тому звернулися батьки школярів, які повідомили про те, що їх 14-річні діти не повернулися після навчання додому. Телефонів з собою вони не мають, а друзі не знають їх місцезнаходження. Після отримання виклику співробітники поліції територіального підрозділу розпочали пошуки зниклих учнів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Євген Зоценко, діти були знайомі між собою.

«Пошуки втікачів почалися з опитування всіх знайомих й родичів, з якими вони спілкувалися останнім часом. Ми відпрацювали територію поруч з адресами мешкання й навчальними закладами зниклих, вивчали записи камер спостереження для того, щоб з’ясувати їх маршрут», - сказав правоохоронець.

«Пошуки ускладнювалися тим, що хлопець знав, як ховатися від правоохоронців, адже він не один раз вже залишав домівку через непорозуміння у сім’ї», - додав Зоценко.

Поліцейські перевіряли під’їзди і горища багатоповерхівок, до яких є вільний доступ. Там втікачів і знайшли співробітники ювенальної превенції.

Як пояснили самі «мандрівники», вони за тиждень відвідали багато районів столиці та ночували щоразу у новому місці. Із сімей пішли нібито через конфлікти з батьками.

З дітьми та їхніми родичами правоохоронці провели профілактично-роз'яснювальну роботу аби попередити про небезпечні наслідки таких дій. Наразі неповнолітні проходять медичний огляд й знаходяться у центрі соціально-психологічної реабілітації. Жодних протиправних дій відносно них вчинено не було.

На батьків 14-річних учнів складено адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.