Поліція розшукує паліїв, що знищили автівку помічника Мосійчука

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Фото: Нацполіція Автомобіль Станіслава Коломійця, помічника Ігоря Мосійчука

З місця події відібрані обгорілі залишки для проведення експертизи та остаточного встановлення причини загорання

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля помічника народного депутата Ігоря Мосійчука. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на території охоронюваної стоянки на проспекті Григоренка горять автомобілі. На адресу відразу виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. За попередньою інформацією, до зазначеної стоянки вночі під’їхав мотоцикліст, облив невідомою речовиною машини та підпалив їх. У результаті загорання вогонь повністю знищив три припарковані поруч транспортних засоби», - йдеться в повідомленні.

З місця події відібрані обгорілі залишки для проведення експертизи та остаточного встановлення причини загорання.

«Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі», - інформують у поліції.

Працівники поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання причетних до події осіб.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 травня, вночі в Києві помічнику народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука підпалили машину. Разом з нею згоріли ще два авто, що стояли по сусідству.