Поліція столичного метро отримала апарати для «перезапуску» серця (фото, відео)



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Поліції столичного метрополітену передали два дефібрилятори Фото: Нацполіція

Автоматичні дефібрилятори розмістять на станціях метрополітену

За підтримки міжнародної фармацевтичної компанії «Серв’є» та з метою підвищення якості надання домедичної допомоги управлінню поліції Київського метрополітену передали два автоматичних дефібрилятори.

Медичні пристрої розмістять на станціях метрополітену, аби працівники поліції змогли надати домедичну допомогу громадян при раптовій зупинці серця. Також із правоохоронцями проведуть навчальні тренінги з використання та застосування дефібрилятора. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Генеральний директор компанії «Серв’є» Мішель Ешенбреннер зазначив, що раптова зупинка серця є однією з поширених причин смерті в Україні та Європі. Трапляються випадки, коли бригада швидкої медичної допомоги не встигає дістатись до потерпілого вчасно. І таких трагічних випадків можна було б уникнути, якби автоматичні дефібрилятори були розміщені у публічних місцях. Адже використання дефібрилятора у перші дві хвилини при раптовій зупинці серця збільшує шанси на виживання до 80%.

«Ми прагнемо, аби допомога була поруч із пацієнтом, і тому ініціюємо проект із встановлення автоматичних дефібриляторів на станціях київського метрополітену. Піклування про життя та здоров’я людей є першочерговим завданням нашої компанії, тому завжди готові підтримати проекти, що сприяють запровадженню світових стандартів безпеки та забезпечення доступу до якісної охорони здоров’я», - сказав він.

Під час заходу керівник «Центру спеціальної підготовки» Олег Картавий розповів поліцейським про призначення дефібрилятора та особливості його використання, а також продемонстрував на тренувальному манекені застосування такого медичного пристрою.

«При раптовій зупинці серця потерпілому потрібно негайно надати медичну допомогу. Оскільки людський мозок функціонує близько 4-6 хвилин, то у цей проміжок часу необхідно провести реанімаційні заходи і провести дефібриляцію, що допоможе врятувати життя. Також хочу додати, що у подальшому ми проведемо з поліцейськими практичні тренінги при проведенні серцево-легеневої реанімації постраждалим при раптовій зупинці серця», - сказав він.

Начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов висловив вдячність представникам компанії «Серв’є» та зазначив, що тепер надане обладнання дозволить більш ефективно виконувати завдання, які поставлені перед поліцейськими, у тому числі з надання домедичної допомоги.

Як повідомлялося, щонайменше 12 станцій київського метрополітену обладнають апаратами для «перезапуску» серця, а персонал підземки навчать надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах.

Нагадаємо, у лютому 2019 року на сайті Київської міської ради з’явилася петиція з пропозицією встановити на станціях київського метрополітену дефібрилятори.

Активісти подали відповідний проект на Громадський бюджет і метро надало необхідний лист підтримки.