Кияни пропонують оснастити станції підземки дефібриляторами



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Столичні чиновники опрацьовують можливості та механізми встановлення дефібриляторів у метро

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з пропозицією встановити на станціях київського метрополітену дефібрилятори.

Петиція зареєстрована 21 лютого. Її автор Вероніка Яросевич пояснила свою пропозицію випадками смертей у метро, яких можна було б уникнути, якби поруч була така техніка.

«В Київському метрополітені спостерігалися смертельні випадки. Якби станції були оснащені дефібриляторами, можливо, смерті можна було би запобігти. КП «Київський метрополітен» має достатньо підстав і повноважень для залучення експертів, які б допомогли вирішити питання надання екстреної домедичної допомоги, організувати тендерні закупівлі і придбати дефібрилятори, а також навчити співробітників метрополітену основним правилам надання такої допомоги і виробити стратегію безпеки для пасажирів», - зазначила вона.

Станом на 1 березня, петиція набрала 1392 підписи.

У відповідь на дану ініціативу речник КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон повідомила, що у Департаменті транспортної інфраструктури зараз опрацьовується нормативна база, можливості та механізми встановлення дефібриляторів у метро. «Долучився столичний Центр громадського здоров'я, що створений у Києві. Були також обговорення депутатами Київради», - поінформувала вона.

Макогон також повідомила, що активісти подали проект на Громадський бюджет і метро надало необхідний лист підтримки. «Активістами створено онлайн-мапу наявних в Україні пунктів, обладнаних дефібриляторами, і кожен може її доповнювати», - додала вона.