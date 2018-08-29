Поліція відкрила справу за фактом бійки між футбольними фанатами у Києві



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У результаті конфлікту 34 особи було доставлено до територіального відділу поліції, 9 із них – затримали

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом бійки між футбольними вболівальниками, яка сталася увечері 28 серпня на вулиці Великій Васильківській у Печерському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час несення служби наряди поліції помітили, що на вулиці відбувається масова бійка. На місці події правоохоронці затримали 9 активних учасників, а згодом – ще 25 правопорушників. Усіх доставили до Печерського управління поліції. З місця вилучили залишки фаєрів та бруківку, яка була замотана у пакети», - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції встановили анкетні дані усіх учасників конфлікту, дев’ятьох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Як відомо, 28 серпня на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві відбувся футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між командами «Динамо» (Україна) та «Аякс» (Нідерланди).