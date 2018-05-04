Поліція відкрила справу за фактом пожежі на складах заводу «Росава»

У результаті пожежі постраждало четверо людей, один з них – рятувальник

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на складі заводу з виробництва автошин «Росава» у Білій Церкві Київської області, яка сталася 3 травня. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. За даними правоохоронців, в одному зі складських приміщень сталося займання цистерни з



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Пожежа на складі заводу

У результаті пожежі постраждало четверо людей, один з них – рятувальник

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на складі заводу з виробництва автошин «Росава» у Білій Церкві Київської області, яка сталася 3 травня. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

За даними правоохоронців, в одному зі складських приміщень сталося займання цистерни з невідомою речовиною.

«Встановлено, що складське приміщення орендоване для роздрібної та оптової торгівлі лакофарбовою продукцією. Поки що з невстановлених причин з цистерни, яка була наповнена невідомою речовиною, зірвало кришку, яка пролетіла майже 200 м і на території сусіднього підприємства травмувала працівницю. Після чого сталося загорання ємкості», - йдеться в повідомленні.

У результаті пожежі дві працівниці складу отримали термічні опіки різного ступеня тяжкості. Одна з них з тяжкими опіками знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні.

Також під час ліквідації пожежі постраждав рятувальник – отруївся продуктами горіння. Зараз за його життя борються медичні працівники.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі).

Триває слідство.

Як повідомлялося, інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 17:34 у четвер, 3 травня. Пожежу було ліквідовано о 20:40.