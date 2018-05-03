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    На Київщині горіли склади заводу «Росава»

    Вогнеборці локалізували пожежу на площі 1000 м2
    У Білій Церкві Київської області горів завод з виробництва автошин «Росава». Як повідомляли у ДСНС, повідомлення про загорання у складському приміщенні розміром 20х150 м надійшло 3 травня о 17:34. До місця пожежі було направлено техніку та особовий склад у кількості 15 одиниць техніки та 67 чоловік особового складу.
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    Пожежа у Білій Церкві
    Пожежа у Білій Церкві

    Вогнеборці локалізували пожежу на площі 1000 м2

    У Білій Церкві Київської області горів завод з виробництва автошин «Росава». Як повідомляли у ДСНС, повідомлення про загорання у складському приміщенні розміром 20х150 м надійшло 3 травня о 17:34.

    До місця пожежі було направлено техніку та особовий склад у кількості 15 одиниць техніки та 67 чоловік особового складу.

    «На місці події виявленодві потерпілі особи (ймовірно працівники підприємства). О 18:25 вогнеборці локалізували пожежу на площі 1000 м2 ., а о 20:40 –ліквідували», - розповіли у ДСНС.

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    Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

    Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

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