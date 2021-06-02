Поліція вилучила у киянина автомат Калашникова і сотні набоїв (фото)

Правоохоронці викрили мешканця Подільського району у незаконному зберіганні вогнепальної зброї

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження Департаменту захисту національної державності СБУ викрили чоловіка у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Чоловік у власній оселі на вулиці Осиповського зберігав автомат Калашникова та 750 набоїв, які було вилучено під час санкціонованого обшуку.

«Ми затримали 55-річного киянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а вилучені речові докази направили для проведення відповідної експертизи. Під час досудового розслідування буде встановлено походження цієї зброї та мета її зберігання», – повідомив слідчий Подільського управління поліції Ігор Маріщук.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину та слідчі підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.