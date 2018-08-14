Поліція виявила на Київщині жебрачку, яка жила з двома дітьми у наметі в лісі



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Жебрачка заради грошей тягала малолітніх дітей по поїздах

До поліції Київської області надійшла інформація про те, що в електропоїзді сполученням Київ - Ніжин ходить жінка з маленькою дитиною та жебракує.

Працівники ювенальної превенції Броварський відділ поліції одразу відреагували, провели перевірку, опитали жителів населеного пункту, де бачили схожу жінку з дитиною. Невдовзі поліцейські встановили місце, де мешкала родина з малолітніми дітьми у жахливих умовах.

«Будинком» виявився тимчасовий намет у лісі, неподалік залізничної колії станції Заворичі.

Двох діточок, 3-річну дівчинку та 2-річного хлопчика, правоохоронці спільно з працівниками служби у справах дітей та сім’ї місцевої об’єднаної територіальної громади забрали до місцевої лікарні.

45-річна жінка, яка назвалась матір’ю цих дітей, не змогла надати правоохоронцям на них жодних документів.

За цим фактом триває перевірка, надано відповідні запити до пологових будинків, де, за словами жінки, вона народжувала цих дітей. Також вирішується питання про направлення малолітніх до притулку.