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    Поліція виявила на Київщині жебрачку, яка жила з двома дітьми у наметі в лісі

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    Поліція виявила на Київщині жебрачку, яка жила з двома дітьми у наметі в лісі

    Жебрачка заради грошей тягала малолітніх дітей по поїздах

    До поліції Київської області надійшла інформація про те, що в електропоїзді сполученням Київ - Ніжин ходить жінка з маленькою дитиною та жебракує.

    Працівники ювенальної превенції Броварський відділ поліції одразу відреагували, провели перевірку, опитали жителів населеного пункту, де бачили схожу жінку з дитиною. Невдовзі поліцейські встановили місце, де мешкала родина з малолітніми дітьми у жахливих умовах.

    «Будинком» виявився тимчасовий намет у лісі, неподалік залізничної колії станції Заворичі.

    Двох діточок, 3-річну дівчинку та 2-річного хлопчика, правоохоронці спільно з працівниками служби у справах дітей та сім’ї місцевої об’єднаної територіальної громади забрали до місцевої лікарні.

    45-річна жінка, яка назвалась матір’ю цих дітей, не змогла надати правоохоронцям на них жодних документів.

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    Поліція виявила на Київщині жебрачку, яка жила з двома дітьми у наметі в лісі
    Поліція виявила на Київщині жебрачку, яка жила з двома дітьми у наметі в лісі
    Поліція виявила на Київщині жебрачку, яка жила з двома дітьми у наметі в лісі
    Поліція виявила на Київщині жебрачку, яка жила з двома дітьми у наметі в лісі

    За цим фактом триває перевірка, надано відповідні запити до пологових будинків, де, за словами жінки, вона народжувала цих дітей. Також вирішується питання про направлення малолітніх до притулку.

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