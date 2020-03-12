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    Поліція затримала 15 учасників сутички в Києві (фото)

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    Поліція заштовхала учасників сутички до автобуса - Поліція затримала 15 учасників сутички в Києві (фото)
    Поліція заштовхала учасників сутички до автобуса
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності. Дії правопорушників кваліфікують як хуліганство, вчинене групою осіб.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Сьогодні близько 11:30 під час презентації Національної платформи примирення і єдності у печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнув радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху. Після вчинення правопорушення молодики намагалися втекти, однак 15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень», - йдеться в повідомленні.

    Поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група.

    Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк чотирьох років.

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    Поліція затримала 15 учасників сутички в Києві (фото)
    Поліція затримала 15 учасників сутички в Києві (фото)

    Як повідомлялося раніше, у Києві сталися сутички на презентації Національної платформи примирення.

    Зазначається, що зіткнення почалися після заяви радника голови РНБО Сергія Сивохо про те, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації.

    У соцсережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу. 

    Національна поліція України Київ РНБО війна Азов бійка гібридна війна Сергій Сивохо
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