У Києві працівниця пошти виявила в посилці гранату

На пошті працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи

10 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівниці поштового відділу на вулиці Георгія Кірпи в Києві про те, що під час перевірки посилок на рентген-контроль вона виявила предмет, схожий на гранату. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці огородили місце події та забезпечують недопущення до території сторонніх осіб.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі обліку заяв та повідомлень відділу поліції на станціях залізничного транспорту. По завершенню перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, 1 листопада до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що біля входу до приміщення посольства на вулиці Богдана Хмельницького виявили підозрілий предмет. Правоохоронці перевірили підозрілий предмет. Жодних вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Нещодавно до поліції Києва зателефонував чоловік, який повідомив, що у приміщенні кінотеатру на вулиці Костянтинівський має статися вибух. Правоохоронці евакуювали із закладу на безпечну відстань близько 300 осіб. Під час перевірки закладу будь-яких небезпечних предметів чи речовин не виявлено. Протягом години поліцейські встановили та затримали чоловіка, який здійснив хибний виклик.

28 жовтня до поліції Києва від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього в квартирі на бульварі Перова знаходяться гранати та гвинтівка. Крім цього, чоловік сказав, що увімкнув газ і все підірве, якщо до нього не приїде поліція. Поліцейські евакуювали з під’їзду 20 людей. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та спецпризначенці. Під час перевірки не виявили жодних небезпечних предметів та речовин, як і самого власника помешкання.



