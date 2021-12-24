Чоловік кинув гранату до маєтку під Києвом (фото, відео)

Лиходій із 2018 року перебував у розшуку

Поліція Київщини викрила зловмисника, який кинув гранату до маєтку в Софіївській Борщагівці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До правоохоронців звернувся 49-річний мешканець Бучанського району та повідомив, що вночі почув вибух, а згодом виявив пошкодження на фасаді свого будинку.

На камерах відеонагляду видно, як особа у темному одязі кинула в бік приватних будинків предмет, а через мить пролунав вибух. На подвір’ях кількох маєтків поліцейські виявили важіль та частини від гранати Ф1, яка, ймовірно, і пошкодила будівлю та паркан.

Кримінальна поліція Київщини встановила, що до вибуху причетний 29-річний чоловік із Чернігівщини.

Встановлено також, що під час скоєння правопорушення зловмисник ретельно маскувався та обирав маршрути, що не потрапляють в поле камер відеонагляду.

Відомо також, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та підроблення документів. З 2018 року лиходій перебував в розшуку.

Також з’ясувалось, що під час скоєння правопорушення чоловік пошкодив майно одразу кількох господарів, хоча планував «провчити» лише одного із потерпілих.

Відомо також, що потерпілий вже певний час отримував різного роду принизливі послання від незнайомців, в тому числі написи на паркані та плакати із провокаційними повідомленнями.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільні телефони, фото будинку, де потерпілий мешкав із родиною, а також інші речі, які підтверджують його причетність до скоєння правопорушення.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.