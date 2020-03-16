Поліція затримала росіянина у Чорнобильській зоні



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У Прип’яті виявили групу туристів-нелегалів

Туристи незаконно проникли в зону ЧАЕС

Днями правоохоронці вкотре затримали любителів екстремального туризму у зоні ЧАЕС. Цього разу у відселеному м. Прип’ять виявили двох чоловіків та жінку, серед яких – громадянин Росії.

Усі вони поза контрольно-перепускними пунктами незаконно проникли на територію зони відчуження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, під час патрулювання у відселеному смт Поліське правоохоронці виявили 55-річного чоловіка, який на велосипеді, минаючи контрольно-пропускні пункти, проник на територію Чорнобильської зони.

Громадянин намагався перемістити металобрухт вагою 30 кг без передбаченого законом дозволу та проведення дозиметричного контролю.