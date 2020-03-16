У зоні ЧАЕС поліцейські затримали збирача металобрухту (фото)



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Чоловік намагався вивезти металобрухт на велосипеді Фото: Нацполіція

Чоловік хотів вивезти 30 кг металобрухту без дозволу та проведення дозиметричної перевірки

Під час патрулювання у відселеному смт Поліське правоохоронці виявили 55-річного чоловіка, який на велосипеді, минаючи контрольно-пропускні пункти, проник на територію Чорнобильської зони.

Громадянин намагався перемістити металобрухт вагою 30 кг без передбаченого законом дозволу та проведення дозиметричного контролю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За проникнення в зону відчуження без відповідних дозвільних документів поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 267-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.