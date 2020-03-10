У зоні ЧАЕС поліцейські затримали чергових любителів екстриму (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримані - 20-річний житель Дніпропетровської області та 21-річний житель м. Суми Фото: Нацполіція

Молодики незаконно проникли до зони відчуження

У вихідні під час патрулювання зони відчуження ЧАЕС в районі с. Дитятки поліцейські виявили двох шукачів «радіаційного відпочинку». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

20-річний житель Дніпропетровської області та 21-річний житель м. Суми незаконно проникли на територію зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти.

У відношенні даних громадян правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали скеровано до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, станом на 20 лютого, з початку 2020 року поліція у зоні ЧАЕС виявила 32 туристи-правопорушники. Усі шукачі пригод потрапили на територію зони відчуження незаконно, оминаючи контрольно-пропускні пункти.

23 лютого за спробу незаконного проникнення до зони відчуження ЧАЕС з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції затримали чотирьох громадян України.