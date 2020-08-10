КДБ Білорусі: на Тихановську готувався замах



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На Світлану Тихановську готували замах

Голова Комітету держбезпеки Білорусі заявив, що із кандидатки в президенти хотіли зробити «сакральну жертву»

У перший день протестів у Білорусі на кандидата у президенти Світлану Тихановську готувався замах. Спецслужби країни перехопили повідомлення про необхідність «сакральної жертви».

Про це заявив голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик, передає Белта.

За його словами, з об'єднаного штабу надійшла інформація про побоювання провокацій і замаху на життя Тихановської. А буквально перед цим відділ по боротьбі з екстремізмом перехопив повідомлення, що потрібна сакральна жертва.

«Відправник вже встановлений і найближчим часом буде затриманий. Враховуючи цю обставину, про ситуацію негайно доповіли голові держави. Слід відзначити, що ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації. Згідно з дорученням голови держави мною було прийнято рішення про виділення 120 підготовлених працівників для організації охорони об'єднаного штабу», - додав Вакульчик.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».