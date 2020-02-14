Поліція зловила на столичній Троєщині грабіжників-«альпіністів» (фото, відео)



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Грабіжників затримали відразу після скоєння злочину Фото: Нацполіція

За допомогою альпіністського спорядження та віджиму вікна чоловіки проникли до квартири на дев'ятому поверсі

На вулиці Сержа Лифаря у Деснянському районі Києва працівники карного розшуку затримали двох чоловіків за підозрою у квартирній крадіжці. На місце для документування події виїздила слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Донецької області, 1972 та 1975 років народження, раніше судимі за крадіжки.

«Ми встановили, що зловмисники за допомогою альпіністського спорядження спустилися до квартири на дев’ятому поверсі та шляхом віджиму вікна проникли до оселі. Спакувавши побутову техніку й ювелірні прикраси господарів, чоловіки вийшли через вхідні двері. Частину викраденого вони залишили на східцях та пішли на вулицю за спорядженням, де ми їх затримали», - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.