Половина перевірених торгових центрів Києва не захищені від підтоплень



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Підтоплення підземних приміщень торгового центру

Спеціалісти перевірили шість торгових центрів

У Києві провели обстеження шістьох торговельно-розважальних та торговельних центрів на предмет безпеки й захисту від можливих підтоплень. Обстеження проводить робоча група з питань обстеження життєдіяльності торговельно-розважальних та торговельних центрів, які розташовуються у підземному просторі міста або мають підземні приміщення. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, відповідна робоча група створена за дорученням міського голови Віталія Кличка під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА 21 серпня 2018 року.

До складу робочої групи увійшли представники Департаментів Київської міської державної адміністрації та Головного управління ДСНС України у Києві.

Робоча група вже провела обстеження шістьох торговельно-розважальних та торговельних центрів, зокрема: ТРЦ «Gulliver», ТЦ «Метроград», ТЦ «Комод», ТЦ «Навігатор», ТЦ «Олімпійський», ТЦ «Globus».

За результатами візуального обстеження встановлено, що зазначені центри в цілому мають обладнання (насосні станції, дренажні насоси тощо), яке забезпечує захист відвідувачів та приміщень від підтоплення ґрунтовими водами. У той же час під час погіршення погодних умов (опади до 46-50 мм) обладнання деяких центрів («Gulliver», «Метроград», «Навігатор») не забезпечує належного захисту.

Як наголошують спеціалісти, що увійшли до складу робочої групи, керівники центрів мають вжити додаткових заходів для захисту підземних приміщень при погіршенні погодних умов. Мова йде про те, щоб передбачити більш потужне обладнання для відкачування води, забезпечити заходи з евакуації відвідувачів та інформування власників автомобілів (при наявності автопаркінгу) щодо необхідності евакуації автомобілів, встановити додаткові герметичні ворота (двері) або переносні відбійники води, мати запас мішків та піску.