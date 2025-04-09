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У Києві відкрилась виставка французької художниці Фанні Лешевальє (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відкрилась виставка французької художниці Фанні Лешевальє (фото)
Виставка художниці Фанні Лешевальє є візуальним діалогом між минулим і сучасністю
фото: Любов Голуб'ятнікова/КМДА

Фанні Лешевальє: «Це також крик про те, як я захоплююся стійкістю українського народу. Ви не здаєтеся. Ви створюєте нове. Ви надихаєте далеко за межами України»

У Музеї історії міста Києва презентували виставку французької художниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво». Про це повідомляє «Главком» із посиланням  на Департамент культури КМДА.

Презентація виставки французької художниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво» у Музеї історії міста Києва
Презентація виставки французької художниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво» у Музеї історії міста Києва
фото: Любов Голуб'ятнікова/КМДА

Зазначається, що виставка є візуальним діалогом між минулим і сучасністю, між класичним європейським живописом і воєнними реаліями в Україні. Фанні Лешевальє використовує техніку фотомонтажу. Вона накладає фотографії, зроблені воєнними кореспондентами, на репродукції класичних європейських картин. Так художниця створює новий зміст, який допомагає краще зрозуміти сучасні події.

Фанні Лешевальє у своїх роботах використовує техніку фотомонтажу
Фанні Лешевальє у своїх роботах використовує техніку фотомонтажу
фото: Любов Голуб'ятнікова/КМДА

«Для мене це шанс уперше відвідати Україну, прожити разом із вами ці моменти й поділитися власним поглядом на події. Із початку 2022 року у Франції було багато фото з України. Ці світлини, зроблені з ризиком для життя, стали правдою, яку ми не можемо ігнорувати. Я захотіла поєднати ці зображення з європейським мистецтвом – зупинити час, створити міст між нашими країнами, між минулим і теперішнім. Це, перш за все, вшанування українського народу – його мужності і бажання захищати свободу. Це також крик про те, як я захоплююся стійкістю українського народу. Ви не здаєтеся. Ви створюєте нове. Ви надихаєте далеко за межами України», – зазначила під час відкриття виставки Фанні Лешевальє.

Усі кошти, зібрані від продажу робіт художниці, спрямують на створення першого в Києві освітнього хабу для військових
Усі кошти, зібрані від продажу робіт художниці, спрямують на створення першого в Києві освітнього хабу для військових
фото: Любов Голуб'ятнікова/КМДА

Проєкт спрямований на те, щоб привернути увагу світу до війни в Україні. Він створює новий інформаційний привід для залучення допомоги. Також проєкт розповідає особисті історії людей, які постраждали від війни. Його мета – точно передати український досвід європейській аудиторії. Також одна з цілей виставки – показати підтримку та солідарність Європейського Союзу з Україною.

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Проєкт Фанні Лешевальє спрямований на те, щоб привернути увагу світу до війни в Україні
фото: Любов Голуб'ятнікова/КМДА

Усі кошти, зібрані від продажу робіт художниці, спрямують на створення першого в Києві освітнього хабу для військових, де вони зможуть пройти професійне навчання та психологічне відновлення. Також кошти направлять на розширення реабілітаційного хабу, що функціонує на базі Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Відвідати експозицію можна до 20 квітня у мистецько-виставковому центрі Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7, 1-й поверх) у середу – неділю з 12:00 до 19:00; понеділок, вівторок – вихідні.

Організатором заходу виступив благодійний фонд Solidarity, який опікується відбудовою України та наданням допомоги постраждалим від війни.

Нагадаємо, в Одесі відкрилася фотовиставка «Діалоги поглядів». Вона побудована за принципом парних експозицій, кожна пара світлин – це відповідь одного автора іншому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «Думська».

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Теги: Київ виставка фотограф фотосесія війна

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