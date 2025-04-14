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В одній з областей скорочено комендантську годину у Великодню ніч

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В одній з областей скорочено комендантську годину у Великодню ніч
Тривалість комендантської години буде зменшено на дві години
фото з відкритих джерел

На Кіровоградщині влада посилить безпекові заходи на свята

У ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, комендантську годину в Кіровоградській області буде скорочено. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Олега Райковича.

Голова ОВА зазначив, що підписав розпорядження стосовно проведення Великодніх заходів в області, які в тому числі передбачають скорочення комендантської години у Великодню ніч.

Райкович додав, що після нещодавніх ударів росіян по Кривому Розі та Сумах, в області вирішили посилити безпекові заходи на свято, оскільки багато людей планують відвідати храми.

Так, напередодні Великодня профільні служби перевірять сховища, захисні та культові споруди на предмет безпеки та наявності інформації, як діяти в разі оголошення повітряної тривоги та присутності чергових в укриттях.

Також керівники районів, громад, міські голови та правоохоронці мають провести розмови із громадами, духовенством та вірянами із закликом не ігнорувати сигнали тривоги.

Зазвичай комендантська година в Кіровоградській області діє з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями. «Главком» розповідав, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

Також напередодні Великодня у Києві відбудуться продуктові ярмарки.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2022 році традиційний набір продуктів коштував 1135 грн, тоді як цьогоріч його середня ціна досягла 1867 грн.

У 2023 році вартість кошика зросла на 29,3% – до 1468 гривень. У 2024-му ціна піднялася до 1581 гривні (+7,7%), а у 2025 році знову зафіксовано значне подорожчання – на 18,1%.

До складу великоднього кошика входять: домашня паска (зокрема борошно, яйця, вершкове масло, молоко, цукор, дріжджі, родзинки), десяток яєць, по пів кілограма сала, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, вершкового масла, свіжих та консервованих огірків, помідорів, а також кілограм курки, 0,25 кг хріну та пляшка українського вина.

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Теги: Кіровоградщина Великдень 2025

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