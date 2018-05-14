Понад 25 млн поїздок у київському метро оплачено безконтактно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення про безконтактну оплату в метро було запущене у 2015 році

За три роки пасажири київського метрополітену оплатили вже понад 25 мільйонів поїздок банківською карткою прямо на турнікетах, обладнаних технологією безконтактної оплати.

Оплачувати за проїзд безконтактно у столичній підземці можна не лише фізичною банківською карткою, а й смартфоном. Під час нещодавньої глобальної конференції компанія Google відзначила систему безконтактних оплат у київському метро серед прогресивних світових проектів.

«Наше завдання — запропонувати пасажиру сучасні способи оплати та залишити в минулому застарілі жетони. І як показують результати цього проекту, незважаючи на загальноприйняту думку про консервативність, наше підприємство та наші пасажири готові до інтеграцій новітніх систем», - прокоментував начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Нагадаємо, рішення про безконтактну оплату було запущене у 2015 році: тоді Київ став п’ятим містом у світі, де безконтактні оплати доступні в метро прямо на турнікеті. Цієї весни стартувало дообладнання станцій метрополітену додатковими жовтими турнікетами, які приймають оплати безконтактними банківськими картками й пристроями.