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    До уваги водіїв: нові штрафи за порушення правил дорожнього руху

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    До уваги водіїв: нові штрафи за порушення правил дорожнього руху

    З 2021 року камери автоматичної фіксації будуть фіксувати не тільки перевищення швидкості

    Кирило Хом’яков – керівник Державного агентства інфраструктурних проектів України, розповів, що в Україні камерам автоматичної фіксації додадуть нових функцій, які будуть фіксувати порушення ПДР.

    Про це він розповів в інтерв’ю ЦТС.

    З 2021 року камери автоматичної фіксації будуть фіксувати не тільки перевищення швидкості, але й перетин подвійної суцільної лінії, проїзд на червоний сигнал світлофора та рух смугою для громадського транспорту.

    Крім цього, планується контролювати швидкість не на окремих ділянках, де встановлені камери, а по всій дорозі. Для цього камери будуть встановлені на початках і кінцях ділянок. Якщо водій зменшить швидкість проїжджаючи повз першу камеру, а потім знову прискориться, друга камера зафіксує правопорушення.

    До слова, шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».

    Також нагадаємо, що українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено.

    Раніше поліція нагадала водіям про нові штрафи з 1 жовтня

    штраф водій ПДР
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