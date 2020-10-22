До уваги водіїв: нові штрафи за порушення правил дорожнього руху
З 2021 року камери автоматичної фіксації будуть фіксувати не тільки перевищення швидкості
Кирило Хом’яков – керівник Державного агентства інфраструктурних проектів України, розповів, що в Україні камерам автоматичної фіксації додадуть нових функцій, які будуть фіксувати порушення ПДР.
Про це він розповів в інтерв’ю ЦТС.
З 2021 року камери автоматичної фіксації будуть фіксувати не тільки перевищення швидкості, але й перетин подвійної суцільної лінії, проїзд на червоний сигнал світлофора та рух смугою для громадського транспорту.
Крім цього, планується контролювати швидкість не на окремих ділянках, де встановлені камери, а по всій дорозі. Для цього камери будуть встановлені на початках і кінцях ділянок. Якщо водій зменшить швидкість проїжджаючи повз першу камеру, а потім знову прискориться, друга камера зафіксує правопорушення.
До слова, шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».
Також нагадаємо, що українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено.