Різанина на Хрещатику: поліція затримала п’ятьох підлітків



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Фото: Інформатор Затримання підозрюваних у нападі на представників ЛГБТ

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

Київські правоохоронці встановлюють причини конфлікту та поранення хлопця на Хрещатику, що сталися у четвер, 6 вересня, вранці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хрещатик відбувається бійка. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та медики», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодиків виникла бійка, у результаті якої одного з учасників тричі вдарили ножем і забрали мобільний телефон. 22-річного хлопця госпіталізували із пораненнями у груди.

На момент приїзду поліцейських учасники конфлікту втекли. Під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили два ножі та мобільний, схожий на телефон потерпілого. За показами та прикметами свідків правоохоронці затримали п’ятьох осіб і доставили їх до Печерського управління поліції. Усі вони – неповнолітні.





Затримані неповнолітні (Фото: Інформатор)

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Із доставленими працюють слідчі, встановлюється роль кожного із них, а відтак за погодженням із процесуальним керівником буде вирішене питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину.

Окрім того, після спілкування із потерпілим буде надана додаткова кваліфікація щодо зникнення його мобільного телефону, а після проведення судово-медичної експертизи – щодо ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося раніше, 6 вересня близько 5:30 на вулиці Хрещатик натовп молодиків напав на представників ЛГБТ. Одного з хлопців три рази вдарили ножем в груди.