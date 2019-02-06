Посадовця Держгеокадастру на Київщині затримали на хабарі в $10,5 тис.



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Посадовця затримали «на гарячому» Фото: Прокуратура Києва

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання 10 500 доларів США неправомірної вигоди від громадянина за присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок в межах Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області для рибогосподарських потреб», - йдеться в повідомленні.

Дії чиновника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

На даний час за клопотанням прокурора ухвалою Печерського райсуду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

Заходи із викриття незаконної діяльності посадовця проводились спільно з слідчими СВ Печерського ГУНП в м. Києві та оперативними працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві.