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    Серйозне ДТП у Броварах: ВАЗ перекинувся на дах (фото, відео)

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    Внаслідок зіткнення ВАЗ перекинувся на дах - Серйозне ДТП у Броварах: ВАЗ перекинувся на дах (фото, відео)
    Внаслідок зіткнення ВАЗ перекинувся на дах
    Фото: Броварське районне управління ГУ ДСНС України

    Внаслідок ДТП постраждали двоє людей

    У понеділок, 23 листопада, ввечері у Броварах на перетині вулиць Київської та Зеленського (район «Вітерець») трапилась аварія за участі двох легкових автомобілів. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили працівники Броварського районного управління ГУ ДСНС України.

    Близько 19:00 на вулиці Київській не розминулись два автомобілі – Volkswagen та ВАЗ-2109. Удар був такої сили, що «Жигулі» перекинулися на дах. Свідки події викликали екстрені служби міста.

    Як повідомили місцеві рятувальники, обійшлося без загиблих. Але двох чоловіків швидка допомога відвезла до лікарні. Наразі про стан постраждалих невідомо.

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    Серйозне ДТП у Броварах: ВАЗ перекинувся на дах (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Броварах: ВАЗ перекинувся на дах (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Броварах: ВАЗ перекинувся на дах (фото, відео)
    Фото: Броварське районне управління ГУ ДСНС України

    На місці ДТП працювали правоохоронці.

    З боку столиці на вулиці Київській утворився великий затор.

    Як повідомлялося, 22 листопада на трасі Київ – Овруч у селі Лютіж сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі за участю автомобілів Mercedes та Nissan. У результаті ДТП постраждали семеро людей.

    Теги: ДТП ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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