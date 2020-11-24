Серйозне ДТП у Броварах: ВАЗ перекинувся на дах (фото, відео)

Внаслідок ДТП постраждали двоє людей

У понеділок, 23 листопада, ввечері у Броварах на перетині вулиць Київської та Зеленського (район «Вітерець») трапилась аварія за участі двох легкових автомобілів. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили працівники Броварського районного управління ГУ ДСНС України.

Близько 19:00 на вулиці Київській не розминулись два автомобілі – Volkswagen та ВАЗ-2109. Удар був такої сили, що «Жигулі» перекинулися на дах. Свідки події викликали екстрені служби міста.

Як повідомили місцеві рятувальники, обійшлося без загиблих. Але двох чоловіків швидка допомога відвезла до лікарні. Наразі про стан постраждалих невідомо.

На місці ДТП працювали правоохоронці.

З боку столиці на вулиці Київській утворився великий затор.

Як повідомлялося, 22 листопада на трасі Київ – Овруч у селі Лютіж сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі за участю автомобілів Mercedes та Nissan. У результаті ДТП постраждали семеро людей.