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    Новини

    Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка

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    Тіло чоловіка виявили біля МАФів - Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка
    Тіло чоловіка виявили біля МАФів
    Фото: Інформатор

    На тілі чоловіка виявлено 5-6 ножових поранень

    У п'ятницю, 1 лютого, в Києві поблизу будинку на вул. Юрія Іллєнка, 7 виявили труп чоловіка. На тілі були виявлені сліди насильницької смерті.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 06:00. Про це повідомляє Інформатор.

    На вигляд чоловікові 30-35 років. Тіло лежало біля МАФів. Коли на місце прибули патрульні, загиблий не подавав ознак життя. Вони побачили сліди крові і викликали слідчо-оперативну групу. При огляді на тілі були виявлені ножові поранення. Попередньо, експерти нарахували 5-6 поранень. Точну причину смерті визначать патологоанатоми.

    Що стало мотивом вбивства і хто це зробив, з'ясовують правоохоронці. На місці працювали слідчо-оперативні групи Шевченківського та Головного управління поліції. Деталі події встановлюються.

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    Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка
    Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка
    Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка
    Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка
    Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка
    Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, днями у Києві в результаті сімейного конфлікту тесть зарізав зятя.

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