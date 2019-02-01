Посеред вулиці на Лук’янівці зарізали чоловіка



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Тіло чоловіка виявили біля МАФів Фото: Інформатор

На тілі чоловіка виявлено 5-6 ножових поранень

У п'ятницю, 1 лютого, в Києві поблизу будинку на вул. Юрія Іллєнка, 7 виявили труп чоловіка. На тілі були виявлені сліди насильницької смерті.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 06:00. Про це повідомляє Інформатор.

На вигляд чоловікові 30-35 років. Тіло лежало біля МАФів. Коли на місце прибули патрульні, загиблий не подавав ознак життя. Вони побачили сліди крові і викликали слідчо-оперативну групу. При огляді на тілі були виявлені ножові поранення. Попередньо, експерти нарахували 5-6 поранень. Точну причину смерті визначать патологоанатоми.

Що стало мотивом вбивства і хто це зробив, з'ясовують правоохоронці. На місці працювали слідчо-оперативні групи Шевченківського та Головного управління поліції. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, днями у Києві в результаті сімейного конфлікту тесть зарізав зятя.