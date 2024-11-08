Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені

Наразі відомо про двох пораненених

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. Уже відомо про двох пораненених. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені», – зазначив він.

Кіпер пояснив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. А в одному з навчальних закладів Одеси вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Також через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

«Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога», – розповів голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, 7 листопада ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок. Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження – лікарі надали допомогу на місці.

А уночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області. Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники. За інформацією голови ОВА, минулося без поранених. У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків.

Також російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.