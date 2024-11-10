Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнень

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 56 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 675 дронів-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 180 окупантів.

На Харківському напрямку

Ворог два рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські захисники відбили 14 атак, на цей час триває пять боєзіткнень.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Торського та Білогорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

ЗСУ зупинили одну наступальну дію росіян поблизу Білої Гори та Ступочок.

фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Росіяни 9 разів атакували сили оборони біля Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Росіяни 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Григорівка. Три атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 210 окупантів, 180 з них – безповоротно. Крім цього, знищено десять бойових броньованих машин, 19 одиниць автомобільної техніки, чотири міномети та одну артсистему.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 21 боєзіткнення. З початку доби знешкоджено 149 окупантів, 48 з них – безповоротно, також знищено дві одиниці ББМ, один автомобіль, чотири мотоцикли, одну станцію РЕБ, один генератор та одну станцію супутникового зв'язку.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Українські захисники відбили пять ворожих атак в районі Богоявленки, Трудового та Максимівки.

мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни тричі зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

мапа: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 138 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, , які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.