Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2024 року
Протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнень
Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 56 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 675 дронів-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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Загалом, протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
На Покровському напрямку було знешкоджено 180 окупантів.
На Харківському напрямку
Ворог два рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.
На Куп’янському напрямку
Противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські захисники відбили 14 атак, на цей час триває пять боєзіткнень.
На Лиманському напрямку
Протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Торського та Білогорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Краматорському напрямку
ЗСУ зупинили одну наступальну дію росіян поблизу Білої Гори та Ступочок.
На Торецькому напрямку
Росіяни 9 разів атакували сили оборони біля Торецька, Диліївки та Щербинівки.
На Покровському напрямку
Росіяни 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Григорівка. Три атаки досі тривають.
Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 210 окупантів, 180 з них – безповоротно. Крім цього, знищено десять бойових броньованих машин, 19 одиниць автомобільної техніки, чотири міномети та одну артсистему.
На Курахівському напрямку
Ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 21 боєзіткнення. З початку доби знешкоджено 149 окупантів, 48 з них – безповоротно, також знищено дві одиниці ББМ, один автомобіль, чотири мотоцикли, одну станцію РЕБ, один генератор та одну станцію супутникового зв'язку.
На Времівському напрямку
Українські захисники відбили пять ворожих атак в районі Богоявленки, Трудового та Максимівки.
На Придніпровському напрямку
Росіяни тричі зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 138 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, , які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
Нагадаємо, триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.
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