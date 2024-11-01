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Людей затиснуло у салоні: на Харківському шосе ДТП за участі кількох авто й автобуса

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Людей затиснуло у салоні: на Харківському шосе ДТП за участі кількох авто й автобуса
На місце події прибули кілька карет швидкої допомоги та поліція
фото: пресслужба поліції

Через аварію рух транспорту ускладнений

Сьогодні вдень, 1 листопада, на Харківському шосе сталася жахлива ДТП за участю кількох авто і автобуса сталася. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Через аварію рух транспорту ускладнений. «До уваги учасників дорожнього руху. У звʼязку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту ускладнений в обох напрямках.  Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули кілька карет швидкої допомоги та поліція. За наявною інформацію людей затиснуло у салоні автомобіля.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 1 листопада, на Берестейському проспекті у столиці сталася аварія із перевертанням,  сильно ускладнено рух транспорту.

Теги: аварія поліція ДТП

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