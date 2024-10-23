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Участь КНДР у війні в Україні: генсек НАТО зробив нову заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Участь КНДР у війні в Україні: генсек НАТО зробив нову заяву
Генсек НАТО Марк Рютте висловився про військових з КНДР у війні проти України
фото: Reuters

Марк Рютте не підтвердив участь північнокорейських військ у війні в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відправка військових із Північної Кореї для участі у війні проти України може призвести до посилення ескалації. Проте він зазначив, що наразі немає офіційної інформації, яка б підтверджувала ці дії. Про це йдеться на офіційному сайті Альянсу.

«Це була б... значна ескалація. На цей момент я не можу це підтвердити. Крім того, ми отримаємо останні новини з Південної Кореї на початку наступного тижня», – зазначив генсек.

Нагадаємо, південнокорейські ЗМІ заявили, що Сеул може відправити військових і розвідників до України після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії у війні.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian. 

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Теги: росія НАТО війна військові Північна Корея Україна росіяни Марк Рютте

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