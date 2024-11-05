На Київщині дерево впало на авто з людьми у салоні (фото)

Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське

Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися

На Київщині через пориви вітру велике дерево впало на автомобіль Shkoda на трасі Київ-Бишів. У легковику авто перебувало троє людей. Про повідомила пресслужба Головного управлінні ДСНС у Київській області.

Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське. Людей затиснуло у салоні. Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися. Від госпіталізації вони відмовилися.

Надзвичайники розрізали пилами дерево та «звільнили» автомобіль. Також очистили проїжджу частину від фрагментів гілляк і змили паливні матеріали з дороги.

Нагадаємо, 4 листопада у столиці спостерігалися сильні пориви вітру до 20 м/с, що вже призвело до падіння дерев та пошкоджень дахів. Патрульна поліція надала рекомендації киянам щодо безпеки під час негоди.