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На Київщині дерево впало на авто з людьми у салоні (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині дерево впало на авто з людьми у салоні (фото)
Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське
фото: пресслужба ДСНС

Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися

На Київщині через пориви вітру велике дерево впало на автомобіль Shkoda на трасі Київ-Бишів. У легковику авто перебувало троє людей. Про повідомила пресслужба Головного управлінні ДСНС у Київській області. 

Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське. Людей затиснуло у салоні. Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися. Від госпіталізації вони відмовилися.

На Київщині дерево впало на авто з людьми у салоні (фото) фото 1

Надзвичайники розрізали пилами дерево та «звільнили» автомобіль. Також очистили проїжджу частину від фрагментів гілляк і змили паливні матеріали з дороги.

Нагадаємо, 4 листопада у столиці спостерігалися сильні пориви вітру до 20 м/с, що вже призвело до падіння дерев та пошкоджень дахів. Патрульна поліція надала рекомендації киянам щодо безпеки під час негоди.

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Теги: ДСНС негода автомобіль Київщина

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