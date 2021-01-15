Повернулися з Танзанії: у двох киян виявили небезпечну хворобу

У жителів Києва діагностували малярію після повернення з Танзанії

Особливість небезпечної недуги – тяжкий перебіг та короткий інкубаційний період

Нещодавно у столиці України підтвердили два випадки небезпечної хвороби. У жителів Києва діагностували малярію після повернення з Танзанії.

Про це заявили у пресслужбі Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я на сторінці в соціальних мережах.

У відомстві зазначили, що випадки малярії підтвердили лабораторно. Особливість небезпечної недуги – тяжкий перебіг та короткий інкубаційний період.

Медики звернулися до українців та порадили обов’язково використовувати протималярійні препарати під час поїздок в держави, у яких є велика ймовірність підхопити малярію.

Також у лабораторному центрі додали, що найбільше заражень малярією фіксують в Танзанії, Нігерії, Буркіна-Фасо, Демократичній Республіці Конго та Мозамбіку. В 2019 році на недугу захворіло 229 мільйонів людей, з них майже 410 тисяч померли.

Як зазначається, першими симптомами малярії є лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Вони з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Симптоми можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Нагадаємо, 23 грудня у Харкові зареєстрували летальний випадок малярії. 44-річний чоловік повернувся з Екваторіальної Гвінеї.

До слова, у грудні троє росіян померли від малярії після відпочинку в Африці.