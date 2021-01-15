  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Повернулися з Танзанії: у двох киян виявили небезпечну хворобу

    • Розсилка
    У жителів Києва діагностували малярію після повернення з Танзанії - Повернулися з Танзанії: у двох киян виявили небезпечну хворобу
    У жителів Києва діагностували малярію після повернення з Танзанії

    Особливість небезпечної недуги – тяжкий перебіг та короткий інкубаційний період

    Нещодавно у столиці України підтвердили два випадки небезпечної хвороби. У жителів Києва діагностували малярію після повернення з Танзанії.

    Про це заявили у пресслужбі Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я на сторінці в соціальних мережах.

    У відомстві зазначили, що випадки малярії підтвердили лабораторно. Особливість небезпечної недуги – тяжкий перебіг та короткий інкубаційний період.

    Медики звернулися до українців та порадили обов’язково використовувати протималярійні препарати під час поїздок в держави, у яких є велика ймовірність підхопити малярію.

    Також у лабораторному центрі додали, що найбільше заражень малярією фіксують в Танзанії, Нігерії, Буркіна-Фасо, Демократичній Республіці Конго та Мозамбіку. В 2019 році на недугу захворіло 229 мільйонів людей, з них майже 410 тисяч померли.

    Як зазначається, першими симптомами малярії є лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Вони з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Симптоми можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

    Нагадаємо, 23 грудня у Харкові зареєстрували летальний випадок малярії. 44-річний чоловік повернувся з Екваторіальної Гвінеї.

    До слова, у грудні троє росіян померли від малярії після відпочинку в Африці.

    Теги: здоров'я Африка хвороби чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies