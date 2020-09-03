Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)



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Пожежа виникла на 24 поверсі будинку Фото: Главком

Через щільне паркування автівок у дворі будинку доступ вогнеборців до місця пожежі ускладнено

Сьогодні, 3 вересня, близько 16:45 сталося загорання у багатоповерхівці на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі Києва.

Пожежа виникла в одному з будинків житлового комплексу «Зелений острів-2», що поблизу посольства США.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», горить квартира на 24 поверсі. Також чути вибухи. В небо піднявся стовп чорного диму.

На місці вже працюють вогнеборці ДСНС. Через щільне паркування автомобілів у дворі будинку доступ пожежників до місця події ускладнено.

Для розвідки рятувальники запустили над будинком дрон.

Гасіння пожежі відбувається з квартир, що по сусідству із помешканням, де виникла пожежа.

Конструкції балконів, охоплених вогнем, обвалюються.

Наразі перекрито рух транспорту вулицями, прилеглими до житлового комплексу.

Як повідомлялося, 2 вересня ввечері у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.