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    Новини

    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)

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    Пожежа виникла на 24 поверсі будинку - Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Пожежа виникла на 24 поверсі будинку
    Фото: Главком

    Через щільне паркування автівок у дворі будинку доступ вогнеборців до місця пожежі ускладнено

    Сьогодні, 3 вересня, близько 16:45 сталося загорання у багатоповерхівці на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі Києва.

    Пожежа виникла в одному з будинків житлового комплексу «Зелений острів-2», що поблизу посольства США.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», горить квартира на 24 поверсі. Також чути вибухи. В небо піднявся стовп чорного диму.

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    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Серйозна пожежа в Києві: горить багатоповерхівка, лунають вибухи (фото)
    Фото: Главком

    На місці вже працюють вогнеборці ДСНС. Через щільне паркування автомобілів у дворі будинку доступ пожежників до місця події ускладнено.

    Для розвідки рятувальники запустили над будинком дрон.

    Гасіння пожежі відбувається з квартир, що по сусідству із помешканням, де виникла пожежа.

    Конструкції балконів, охоплених вогнем, обвалюються.

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    Наразі перекрито рух транспорту вулицями, прилеглими до житлового комплексу.

    Як повідомлялося, 2 вересня ввечері у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок квартира
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