Пожежу у бізнес-центрі ліквідовано: рятувальники розповіли про деталі
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Рятувальники менше ніж за півгодини ліквідували пожежу
29 серпня о 08:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на Харківському шосе, 201, що в Дарницькому районі столиці.
Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, на місце події негайно прибули вогнеборці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
«Як виявилось, на рівні 20-го поверху 20-поверхової офісної будівлі горів рекламний щит. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі. О 09:11 пожежу було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника», - йдеться в повідомленні.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Загиблих та травмованих немає.
Раніше у соцмережі повідомили про пожежу у бізнес-центрі біля станції метро «Бориспільська».