Пожежу у бізнес-центрі ліквідовано: рятувальники розповіли про деталі



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Столичні вогнеборці оперативно ліквідували пожежу в офісній будівлі

Рятувальники менше ніж за півгодини ліквідували пожежу

29 серпня о 08:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на Харківському шосе, 201, що в Дарницькому районі столиці.

Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, на місце події негайно прибули вогнеборці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

«Як виявилось, на рівні 20-го поверху 20-поверхової офісної будівлі горів рекламний щит. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі. О 09:11 пожежу було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника», - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Загиблих та травмованих немає.

Раніше у соцмережі повідомили про пожежу у бізнес-центрі біля станції метро «Бориспільська».