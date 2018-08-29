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    Пожежу у бізнес-центрі ліквідовано: рятувальники розповіли про деталі

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    Столичні вогнеборці оперативно ліквідували пожежу в офісній будівлі - Пожежу у бізнес-центрі ліквідовано: рятувальники розповіли про деталі
    Столичні вогнеборці оперативно ліквідували пожежу в офісній будівлі

    Рятувальники менше ніж за півгодини ліквідували пожежу

    29 серпня о 08:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на Харківському шосе, 201, що в Дарницькому районі столиці.

    Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, на місце події негайно прибули вогнеборці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    «Як виявилось, на рівні 20-го поверху 20-поверхової офісної будівлі горів рекламний щит. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі. О 09:11 пожежу було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника», - йдеться в повідомленні.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Загиблих та травмованих немає.

    Раніше у соцмережі повідомили про пожежу у бізнес-центрі біля станції метро «Бориспільська».

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