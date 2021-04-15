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    У Києві на збуті кокаїну затримали жінку (фото)

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    Правоохоронці затримали жінку після оперативної закупки у неї кокаїну - У Києві на збуті кокаїну затримали жінку (фото)
    Правоохоронці затримали жінку після оперативної закупки у неї кокаїну
    Фото: Київська міська прокуратура

    Наркотичні речовини вилучені за місцем проживання жінки

    Столичні правоохоронці затримали 43-річну жінку, яка займалася збутом наркотичного засобу кокаїн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході документування злочинної діяльності здійснено оперативну закупку кокаїну на 8 тис. грн, після чого жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

    Під час особистого обшуку у наркодилерки вилучено чотири зіп-пакетики із речовинами, експрес-тест яких вказав на наркотичний вміст. Також наркотичні речовини вилучено за її місцем проживання.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру за ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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    У Києві на збуті кокаїну затримали жінку (фото)
    У Києві на збуті кокаїну затримали жінку (фото)
    У Києві на збуті кокаїну затримали жінку (фото)
    У Києві на збуті кокаїну затримали жінку (фото)

    Злочинну діяльність викрито прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції в Києві та працівниками Головного управління СБУ у місті Києві та Київський області.

    Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці затримали групу осіб за збут наркотиків на території Києва та Одеси. У наркоторговців вилучено «товару» на 11 млн грн.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал наркотики
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