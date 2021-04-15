Суд заарештував вісьмох учасників потужного наркоугрупування (фото)

Під час спецоперації правоохоронці затримали десятьох учасників злочинної групи

У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія

За клопотанням Святошинської окружної прокуратури Києва судом обрано запобіжні заходи учасникам міжрегіональної злочинної групи, які займались масовим виготовленням психотропних речовин та були затримані з рекордною партією амфетаміну. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, відносно вісьмох підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Ще двом учасницям злочинної групи, які виконували роль кур’єрів, обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 12 квітня 2021 року у ході спецоперації, яка проводилася у чотирьох регіонах України, правоохоронці вилучили рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад 1 тонну прекурсорів та промислове обладнання для масового виготовлення психотропних речовин.

Одночасно було припинено діяльність нарколабораторії, яка функціонувала на базі промислового підприємства у м. Дніпро, а також інтернет-магазину, через який здійснювався збут наркотиків за біткоїни.

Десятьох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі досудове розслідування триває.

Встановлюються інші особи, які могли бути причетними до злочину.

Нещодавно столичні правоохоронці затримали групу осіб за збут наркотиків на території Києва та Одеси. У наркоторговців вилучено «товару» на 11 млн грн.