Правоохоронці викрили наркопритон у Голосіївському районі Києва (фото)

Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили речовину, схожу на канабіс

Наркозалежні в будь-який час доби відвідували помешкання наркоторговців

Слідчі Голосіївського управління поліції спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю у Києві Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України припинили злочинну діяльність наркопритону. Організаторами виявились раніше судимі 35-річний чоловік та його 34-річна співмешканка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Злочинний бізнес спільники організували наступним чином: наркозалежні у будь-який час відвідували помешкання, де купували наркотики та на місці їх вживали.

Правоохоронці провели необхідні слідчі дії та санкціонований обшук осередку, де збувались та вживались наркотичні засоби. У зловмисників поліцейські виявили та вилучили речовину, схожу на канабіс, пакетики з залишками ймовірних наркотичних засобів, пристрої для виживання наркотиків та ваги. Все вилучене направили на проведення експертного дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

За процесуального керівництва окружної прокуратури вирішується питання про оголошення фігурантам підозри у скоєнні злочину.

Як повідомлялося, на Київщині поліцейські виявили у кукурудзяному полі 11 тис. рослин конопель.