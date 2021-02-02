Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)
Молодик збував наркотичні речовини на території Києва
Правоохоронці затримали 23-річного киянина, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовини на території столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Так, під час відпрацювання території Святошинського району Києва з попередження та розкриття злочинів було затримано громадянина, у якого під час обшуку виявлено поліетиленовий пакет із близько 1 кг кристалоподібної речовини жовтого кольору (за попередніми даними - метадон).
У подальшому, у ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання останнього, виявлено та вилучено ще близько 1,5 кг кристалоподібної речовини жовтого та синього кольору, а також 2,5 кг речовини рослинного походження, 100 г білої порошкоподібної речовини, пігулки рожевого кольору, пакети з пазовим замком та ваги.
Вилучені речовини направлено на експертизу.
Після надходження висновку експерта буде вирішено питання щодо повідомлення громадянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України.