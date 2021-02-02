Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)

Під час обшуку в чоловіка виявили пакети з канабісом

Молодик збував наркотичні речовини на території Києва

Правоохоронці затримали 23-річного киянина, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовини на території столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, під час відпрацювання території Святошинського району Києва з попередження та розкриття злочинів було затримано громадянина, у якого під час обшуку виявлено поліетиленовий пакет із близько 1 кг кристалоподібної речовини жовтого кольору (за попередніми даними - метадон).

У подальшому, у ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання останнього, виявлено та вилучено ще близько 1,5 кг кристалоподібної речовини жовтого та синього кольору, а також 2,5 кг речовини рослинного походження, 100 г білої порошкоподібної речовини, пігулки рожевого кольору, пакети з пазовим замком та ваги.

Вилучені речовини направлено на експертизу.

Після надходження висновку експерта буде вирішено питання щодо повідомлення громадянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України.