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    Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)

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    Під час обшуку в чоловіка виявили пакети з канабісом - Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)
    Під час обшуку в чоловіка виявили пакети з канабісом
    Фото: Київська міська прокуратура

    Молодик збував наркотичні речовини на території Києва

    Правоохоронці затримали 23-річного киянина, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовини на території столиці.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, під час відпрацювання території Святошинського району Києва з попередження та розкриття злочинів було затримано громадянина, у якого під час обшуку виявлено поліетиленовий пакет із близько 1 кг кристалоподібної речовини жовтого кольору (за попередніми даними - метадон).

    У подальшому, у ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання останнього, виявлено та вилучено ще близько 1,5 кг кристалоподібної речовини жовтого та синього кольору, а також 2,5 кг речовини рослинного походження, 100 г білої порошкоподібної речовини, пігулки рожевого кольору, пакети з пазовим замком та ваги.

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    Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)
    Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)
    Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)
    Правоохоронці виявили в киянина близько 5 кг метадону та канабісу (фото)

    Вилучені речовини направлено на експертизу.

    Після надходження висновку експерта буде вирішено питання щодо повідомлення громадянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України.

    Теги: прокуратура Київ кримінал наркотики злочин
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