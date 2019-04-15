Серед підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова був колишній його бізнес-партнер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку карного розшуку, підозрювані у вбивці ювеліра Кисельова планували вимагати гроші від його сім’ї і кинути гранату на кладовищі

Карний розшук Нацполіції разом зі спецпризначенцями КОРД в цю суботу затримав трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. Про це сьогодні повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, 5 березня Сергія Кисельова знайшли в «Мерседесі» з вогнепальним пораненням голови. Оперативні заходи правоохоронців не дали результатів.

«Правоохоронцями було проведено великий обсяг роботи і через кілька тижнів ми змогли вийти на злочинну групу з трьох осіб, які ймовірніше всього, вчинили злочини», - повідомив Крищенко.

За отриманою правоохоронцями інформацією, злочинці не планували вбивства: «Взагалі-то його намагались вкрасти для отримання викупу. І коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили».

До речі, один із затриманих – колишній «бізнес-партнер» вбитого. Він відсидів 11 років за розбій, який був пов’язаний із спільною діяльністю з потерпілим. «Там у них були м’яко кажучи розходження. І там одна версія – вимагати гроші від сім’ї, але і помститися сім’ї», - розказав Крищенко. Затримані 1969, 1970 і 1975 років народження.

Правоохоронцям стало відомо, що ці троє планують ще низку тяжких злочинів. Вони слідкували за членами родини вбитого ювеліра. «Вони готувались до нового злочину – намагались здійснити напад на сім’ю потерпілого під час 40 днів, коли вони будуть знаходитись на кладовищі. Нападники кілька днів розглядали місце, звідки було б зручніше жбурнути гранату», - повідомив шеф столичної поліції.

В суботу, 13 квітня, злочинців затримали, коли вони вже під’їзжали до кладовища. В їхньому автомобілі (з підробленими номерами) було вилучено гранату. Після цього було проведено ряд обшуків, під час яких вилучили 6 гранат, два пістолети, близько 1 тис. набоїв і динаміт.

Голова МВС повідомив, що крім цього, серед вилучених в одного з підозрюваних речей виявили кілька картин. Одна з них схожа на картину, яку минулого року було викрадено у Франції з музею в місті Нансі. Це картина 1915 року художника Поля Сіньяка «Порт Ла-Рошель». Її вартість становить $1,5 млн. Наразі не відомо, чи є вона оригіналом, буде призначено мистецтвознавчу експертизу.

«Затриманим вже пред’явлено підозри у вбивстві ювеліра, в приготуванні до скоєння вбивства, по знайденим зброї та вибухівці. Слідчі подали подання про безальтернативне тримання під вартою» , - повідомив в кінці Крищенко.