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    У Києві арештували без права застави чоловіка, який дві доби ґвалтував дівчину

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    Подібні злочини чоловік робив не вперше - У Києві арештували без права застави чоловіка, який дві доби ґвалтував дівчину
    Подібні злочини чоловік робив не вперше
    фото: kyiv.gp.gov.ua

    У Дарницькому суді триває розгляд обвинувального акта стосовно цього ж чоловіка за скоєння аналогічного злочину

    У Києві правоохоронці взяли під варту 62-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та утриманні в неволі молодої жінки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    «За клопотанням Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, затриманому за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в Дарницькому районному суді Києва на цей час триває розгляд обвинувального акта стосовно цього ж чоловіка за скоєння аналогічного злочину, у межах якого суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 40 тис. грн, яку зловмисник вніс.

    Тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину.

    Нагадаємо, зловмисник 16 січня заманив дівчину до свого житла і знущався з неї впродовж двох діб.

    До слова, на Солом’янці чоловік зґвалтував та пограбував жінку, з якою познайомився у мережі.

    Також поліція затримала киянина, який зґвалтував п’ятирічну дівчинку.

    Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.

    Теги: прокуратура Київ суд поліція чоловік
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    У Києві арештували без права застави чоловіка, який дві доби ґвалтував дівчину