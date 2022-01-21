У Києві арештували без права застави чоловіка, який дві доби ґвалтував дівчину
У Дарницькому суді триває розгляд обвинувального акта стосовно цього ж чоловіка за скоєння аналогічного злочину
У Києві правоохоронці взяли під варту 62-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та утриманні в неволі молодої жінки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
«За клопотанням Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, затриманому за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Дарницькому районному суді Києва на цей час триває розгляд обвинувального акта стосовно цього ж чоловіка за скоєння аналогічного злочину, у межах якого суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 40 тис. грн, яку зловмисник вніс.
Тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину.
Нагадаємо, зловмисник 16 січня заманив дівчину до свого житла і знущався з неї впродовж двох діб.
До слова, на Солом’янці чоловік зґвалтував та пограбував жінку, з якою познайомився у мережі.
Також поліція затримала киянина, який зґвалтував п’ятирічну дівчинку.
Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.