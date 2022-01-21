У Києві садиба Барбана знову опинилася під загрозою знесення (фото, відео)

Захисники садиби Барбана викликали поліцію, однак правоохоронці заявили, що не можуть протидіяти цьому

Активістка Ольга Іванова повідомила, що суд зняв арешт

Історична садиба Барбана на Обсерваторній, 6, знову опинилася під загрозою знесення. Про це повідомив юрист та активіст «Мапи Реновації» Дмитро Перов у Facebook.

«Алярм! На садибу Барбана знову завезли техніку – готується демонтаж будівлі!Підтягуйтесь – будем зупиняти!», – написав Перов.

Активістка Ольга Іванова повідомила, що суд зняв арешт з будівлі і забудовник готується знести садибу. За її словами, активісти раніше звернулися до мера столиці з проханням захистити садибу Барбана.

Захисники садиби Барбана викликали поліцію, однак правоохоронці заявили, що не можуть протидіяти цьому, бо з будівлі знято арешт.

За словами Іванової, зараз будівельники виносять свої речі з будинку. Вона переконана, що це підготовка до демонтажу споруди.

На відео видно, як кілька чоловіків виносять з будівлі якісь предмети і вантажать на припаркований біля входу КамАЗ.

Зараз біля будівлі перебуває близько 10 активістів, які блокують виїзд вантажівки.

На повідомлення уже відреагувала депутатка Київради Ксенія Семенова. На своїй сторінці у Facebook вона звернулася по реакцію до РНБО, яка раніше виступала на захист садиби Барбана.

У коментарі Depo.Київ Семенова зазначила, що разом з колегами зареєструвала у Київраді проєкт рішення про розірвання договору оренди землі з забудовником. Щоб потрапити до сесійної зали Київради, проєкт мають схвалити дві комісії.

Депутатка також наголосила, що у забудовника має бути дозвіл Мінкульту, оскільки ця будівля розташована в центральному історичному ареалі міста.

«Але дозволу немає. Тому якщо вони почнуть роботи це так само буде незаконно», – сказала вона.

Семенова також надала нам відповідь РНБО на депутатський запит щодо захисту садиби датований 15 грудня 2021 року.

«У мене є відповідь від РНБО, але вона ні про що», – зазначила депутатка.

Довідка. Садиба Барбана – історичний одноповерховий будинок, який був зведений наприкінці XIX століття – у 1891 році.

У 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести будівлю до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

В обґрунтуванні зазначали: «Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором — русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва». Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не має.

Раніше повідомлялося, що зруйнованій садибі Барбана в Києві хочуть повернути первісний вигляд.

За фактом самоправства на вулиці Обсерваторній, 6, де забудовник зруйнував історичну будівлю Барбана кінця ХІХ століття, розпочато кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

Громадські активісти вимагають від Київради внести частково знесену садибу Барбана на Обсерваторній, 6, до списку об’єктів, де заборонена реконстуркція.