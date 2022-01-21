Столична влада закликала переходити на віддалений режим роботи

У Києві фіксується стрімке збільшення захворюваності на коронавірус

Київська міська державна адміністрація радить роботодавцям перевести співробітників на віддалений режим роботи через нову хвилю коронавірусу. Про це повідомляє заступниця голови КМДА Ганни Старостенко.

На сьогодні у столиці, як і в усій Україні, фіксується стрімке збільшення захворюваності на коронавірус. І це змушує місто максимально посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. На цьому наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у коментарі журналістам.

«Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на Covid-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста», – зауважила вона.

За словами Старостенко, оскільки новий штам коронавірусу «Омікрон» дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна, лише дотримуючись основних санітарних правил: дотримання маскового режиму, дистанції та гігієни рук (часте миття і обробка дезінфектором).

«Крім того, місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці», – підкреслила заступниця голови КМДА.

Тим часом, за минулу добу, 20 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1552 осіб, що на 143 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 350 тис. киян,