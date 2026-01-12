Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї
Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі озброєння
фото: СБУ

За даними слідства, фігуранти приховано вивозили зброю з фронтових районів

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували угруповання, яке, за даними правоохоронців, підготували до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю. Серед вилученого – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тис. набоїв.

СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї фото 1
СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї фото 2
СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї фото 3
фото: СБУ

За матеріалами справи, учасники групи спочатку приховано вивозили «товар» з фронтових районів та складували його у схронах.

«Для відновлення пошкодженої зброї фігуранти обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів», – йдеться в повідомленні.

СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї фото 4
СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї фото 5
СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї фото 6
фото: СБУ

СБУ повідомляє, що учасників угруповання було викрито ще на етапі підготовки до продажу. За даними слідства, правоохоронці затримали всіх «на гарячому» під час передачі бойових зразків. При обшуках у підпільних майстернях та на території домоволодінь додатково вилучено 13 тис. набоїв різного калібру та великі суми готівки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

Читайте також:

Теги: зброя СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки «Орєшніка», які виявили на Львівщині
Що насправді хотів показати Путін «Орєшніком»
10 сiчня, 19:00
За вчинене правопорушення чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
Розмахував зброєю у супермаркеті: у Подільському районі Києва затримано дебошира
8 сiчня, 08:55
Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони
Уряд змінив правила придбання та застосування газових балончиків
5 сiчня, 10:59
Єдиний реєстр зброї призупиняє роботу
Єдиний реєстр зброї тимчасово призупинить роботу
1 сiчня, 17:27
Миколай Сєрга презентує кліп на пісню «Бога тінь»
«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)
25 грудня, 2025, 13:48
Глава держави підкреслив, що Україна відчуває гостру потребу в засобах захисту неба
Постачання зброї. Президент прокоментував поточну ситуацію з допомогою та виробництвом українських ракет
24 грудня, 2025, 10:28
В Україні створять електронний Реєстр зброярів для оборонних закупівель
Кабмін погодив створення електронного Реєстру зброярів
22 грудня, 2025, 14:06
Нові розробки доповнять уже відомі лазери DragonFire
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
16 грудня, 2025, 15:54
«Партизан» – єдина у світі реактивна система, встановлена на BMW-седані
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
13 грудня, 2025, 22:08

Кримінал

СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї
СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї
Чи мають право охоронці магазинів затримувати людей? Верховний суд поставив крапку в питанні
Чи мають право охоронці магазинів затримувати людей? Верховний суд поставив крапку в питанні
У Львові жінка вийшла заміж за близького родича та отримала вирок
У Львові жінка вийшла заміж за близького родича та отримала вирок
У Харкові школяр жорстоко вбив чоловіка
У Харкові школяр жорстоко вбив чоловіка
Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК
Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua