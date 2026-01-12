СБУ і поліція зірвали спробу продажу однієї з найбільших партій «трофейної» зброї

За даними слідства, фігуранти приховано вивозили зброю з фронтових районів

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували угруповання, яке, за даними правоохоронців, підготували до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю. Серед вилученого – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тис. набоїв.

фото: СБУ

За матеріалами справи, учасники групи спочатку приховано вивозили «товар» з фронтових районів та складували його у схронах.

«Для відновлення пошкодженої зброї фігуранти обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів», – йдеться в повідомленні.

фото: СБУ

СБУ повідомляє, що учасників угруповання було викрито ще на етапі підготовки до продажу. За даними слідства, правоохоронці затримали всіх «на гарячому» під час передачі бойових зразків. При обшуках у підпільних майстернях та на території домоволодінь додатково вилучено 13 тис. набоїв різного калібру та великі суми готівки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.