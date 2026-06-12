Повідомлено про підозру киянину, який продавав зброю через поштомати (фото)

В судах уже перебувають чотири обвинувальні акти щодо затриманого чоловіка за аналогічні махінації зі зброєю

У Києві оголосили підозру чоловіку, який налагодив схему продажу бойової та переробленої вогнепальної зброї через мережу поштоматів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що фігурант самостійно переробляв зброю на бойову, після чого відправляв замовникам через поштомати на Оболоні та у Подільському районі.

Зброя, вилучена під час обшуку фото: Київська міська прокуратура

Зазначається, що задля конспірації ділок використовував вигадані анкетні дані та чужі номери мобільних телефонів. Правоохоронці задокументували відправку посилок із деталями короткоствольного пістолета «Форт-12РМ», переробленого під бойовий, а також комплектуючих до автоматичної гвинтівки «М4А1» із повністю видаленими заводськими номерами.

Вилучена у підозрюваного зброя фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Продавця затримали, за свій нелегальний товар він розраховував отримати 200 тис. грн. Тепер зброяру загрожує до семи років ув'язнення, причому цей злочин для нього не перший – наразі на розгляді в судах уже перебувають чотири обвинувальні акти щодо цього ж чоловіка за аналогічні махінації зі зброєю.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували угруповання, яке, за даними правоохоронців, підготували до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння. Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю. Серед вилученого – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тис. набоїв.

У Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До нелегального продажу зброї чоловік залучив 39-річну співмешканку і 51-річного товариша. Саме вони підшукували «клієнтів» та надалі здійснювали транспортування зброї до покупців.