Схема на 1,2 млрд грн. Чиновники передали бізнесу понад 300 га землі під Києвом

Учасники корупційної схеми безпідставно вивели з власності державного агрокомбінату 169 земельних ділянок у передмісті Києва

Колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру повідомлено про підозру

Служба безпеки України викрила корупційну схему в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області. Керівництво установи незаконно передало підконтрольним фірмам понад 323 га землі у столичному регіоні.

Оборудка завдала державі збитків у розмірі 1,2 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами СБУ, колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Встановлено, що чиновник налагодив протиправний механізм передачі комерційним компаніям земель сільськогосподарського призначення.

За даними слідства, учасники схеми безпідставно вивели з власності державного агрокомбінату 169 земельних ділянок у передмісті Києва. Потім ділки переоформили їх на підставних осіб для подальшої перереєстрації на представників афілійованих бізнес-структур.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомляли раніше, кіберфахівці Служби безпеки України заблокували схему привласнення бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об’єктів комунального підприємства «Київпастранс». Оборудка завдала столичній громаді збитків на суму 3,5 млн грн.