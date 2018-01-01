Проспект Паладіна готують до масштабної реконструкції
- Сьогодні, 16:57
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Також планується відремонтувати дороги у Солом'янському та Святошинському районі
На багатьох автомобільних дорогах в Святошинському районі Києва почнуться масштабні дорожньо-ремонтні роботи. Про це повідомляється на сайті електронних публічних держзакупівель Prozorro.
Згідно з документом, в Святошинському районі Києва планують реконструкцію вулиці Академіка Туполєва за 180 млн. грн і проспекту Академіка Палладіна за 420 млн грн.
Столичні комунальники намір провести капітальні ремонти на вулиці Жмеринська і на площі Героїв Бреста. У сусідньому Солом'янському районі почнуть капремонти вулиці Борщагівська і проспекті Космонавта Комарова.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що столична влада планує у поточному році планує відремонтувати 300 км доріг.
Джерело: 44.ua