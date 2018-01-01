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    Проспект Паладіна готують до масштабної реконструкції

    Також планується відремонтувати дороги у Солом'янському та Святошинському районі
    На багатьох автомобільних дорогах в Святошинському районі Києва почнуться масштабні дорожньо-ремонтні роботи. Про це повідомляється на сайті електронних публічних держзакупівель Prozorro. Згідно з документом, в Святошинському районі Києва планують реконструкцію вулиці Академіка Туполєва за 180 млн. грн і проспекту Академіка Палладіна за 420 млн
    • Сьогодні, 16:57
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    Також планується відремонтувати дороги у Солом'янському та Святошинському районі

    На багатьох автомобільних дорогах в Святошинському районі Києва почнуться масштабні дорожньо-ремонтні роботи. Про це повідомляється на сайті електронних публічних держзакупівель Prozorro.

    Згідно з документом, в Святошинському районі Києва планують реконструкцію вулиці Академіка Туполєва за 180 млн. грн і проспекту Академіка Палладіна за 420 млн грн.

    Столичні комунальники намір провести капітальні ремонти на вулиці Жмеринська і на площі Героїв Бреста. У сусідньому Солом'янському районі почнуть капремонти вулиці Борщагівська і проспекті Космонавта Комарова.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що столична влада планує у поточному році планує відремонтувати 300 км доріг

    Джерело: 44.ua

    дороги ProZorro
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