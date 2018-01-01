Проспект Паладіна готують до масштабної реконструкції

Також планується відремонтувати дороги у Солом'янському та Святошинському районі

На багатьох автомобільних дорогах в Святошинському районі Києва почнуться масштабні дорожньо-ремонтні роботи. Про це повідомляється на сайті електронних публічних держзакупівель Prozorro. Згідно з документом, в Святошинському районі Києва планують реконструкцію вулиці Академіка Туполєва за 180 млн. грн і проспекту Академіка Палладіна за 420 млн