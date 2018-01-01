У Києві планують відремонтувати 300 км доріг

«Цього року в Києві ми плануємо відремонтувати як мінімум 300 км доріг»

Столиця не зменшуватиме темпів оновлення дорожнього покриття і цього року в Києві планують відремонтувати як мінімум 300 км доріг та проїздів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідолмяє «Главком». «Однозначно ми не повинні зменшувати темпів ремонту доріг. Дороги нам дісталися у спадок



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Ремонт доріг у Києві - пріоритетне завдання столичної влади

«Цього року в Києві ми плануємо відремонтувати як мінімум 300 км доріг»

Столиця не зменшуватиме темпів оновлення дорожнього покриття і цього року в Києві планують відремонтувати як мінімум 300 км доріг та проїздів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідолмяє «Главком».

«Однозначно ми не повинні зменшувати темпів ремонту доріг. Дороги нам дісталися у спадок у жахливому стані, деякі не ремонтувалися по 20-30 років. Нагадаю, у 2016 році ми відремонтували 200 км доріг, а у 2017 році – 300 км. І як мінімум 300 км доріг ми плануємо відремонтувати цього року», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що з такими темпами ремонту вулично-дорожнього покриття, за два-три роки Київ повинен відповідати європейським стандартам якості доріг.

«Ремонт дороги – це не тільки нове асфальтне покриття. Це і нові тротуари, нове освітлення, нові переходи, це комплексний підхід», – сказав Київський міський голова.

Мер також наголосив, що столична влада контролює якість нового дорожнього покриття і ефективність використання підрядником коштів при проведенні ремонтних робіт. Також Київський міський голова нагадав, що підрядники дають гарантію на нові дороги – 5 років.

Віталій Кличко зауважив, що наступного року в Києві продовжать оновлювати важливі транспортні магістралі. Так, вже навесні, за сприятливих погодних умов, будуть продовжені роботи на вулицях Олени Теліги, Сім’ї Кульженків (колишня Петра Дегтяренка), Алма-Атинській зі шляхопроводом через трамвайні колії, Володимирській, Набережному шосе, 2-х транспортних розв’язках – на перетині просп. Комарова та б-ру Вацлава Гавела. Крім того, у 2018 році планується капітальний ремонт бульвару Вернадського, проспектів Тичини, Бандери та Палладіна, Дарницької площі, вулиць Академіка Туполєва, Заболотного, Довженка, Федорова, мосту Метро через Русанівську протоку та багатьох інших об’єктів.