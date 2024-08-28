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Forbes розповів про перші повітряні перемоги F-16 в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Forbes розповів про перші повітряні перемоги F-16 в Україні
Данія передала Україні винищувачі F-16 Lockheed Martin
фото з відкритих джерел

Видання пише, що збиття російських цілей відбулося через три тижні після прибуття F-16 до України

 

Колишні датські F-16 Lockheed Martin, які були передані Україні, мають перші повітряні перемоги. Винищувачі залучалися до відбиття останньої масованої атаки РФ та збили ворожі цілі. Про це пише журнал Forbes.

Зазначається, що збиття російських цілей відбулося через три тижні після того, як перший із F-16 прибув до України.

Після цього фінський аналітик у Мережі написав: «Чудово бачити їх у дії».

«Їх бачили в польоті з парами ракет класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 і ракет класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням AIM-120. Їх не бачили з боєприпасами класу «повітря-земля», хоча вони загалом сумісні з найкращими українськими протирадіолокаційними ракетами західного виробництва та плануючими бомбами з GPS-наведенням», – ідеться у публікації.

Автори видання стверджують, що військово-повітряні сили України озброюють свої F-16 зразками 1980-х років AIM-120B, радіус дії яких досягає 40 миль (64 км), керований крихітними радарами в передній частині винищувача. Для ближчих боїв F-16 мають AIM-9L/Ms, вперше представлені у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох миль, відслідковуючи їх інфрачервоні ознаки.

Це не найновіші ракети класу «повітря-повітря», але вони надійні і їх багато в арсеналах союзників України.

Перші вильоти українських F-16 були націлені на російські крилаті ракети, які не можуть відстрілюватися. Оскільки прибуде більше винищувачів і українські ВПС розширять свій набір місій, F-16 зможуть протистояти цілям, які здатні стріляти у відповідь. Тобто винищувачам ВПС Росії та батареям ППО.

Раніше США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.

Нагадаємо, Україна застосувала винищувачі F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців.

До слова, українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам.

Теги: земля Forbes повітря президент Україна Володимир Зеленський Норвегія Данія Бельгія Нідерланди журнал

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